Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'da Putin ile görüşecek

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirmek ve olası iş birliklerini görüşmek amacıyla bugün Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın duyurduğu ziyaret Esad rejiminin devrilerek yönetimin Şara'ya geçmesinden bu yana bir ilk niteliğinde.

Şara'nın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi ve Rusya'daki Suriyeli toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Putin ve Şara şubat ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, o görüşmede Putin, Suriye'nin birliği ve istikrarına olan desteğini ifade ederek önceki hükümetle imzalanan anlaşmaları gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Suriyeli kaynaklara göre bu ziyaret, Şam-Moskova ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Moskova'da tarafların özellikle yeniden inşa süreci ve ekonomik toparlanmaya odaklanacakları belirtiliyor.

Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı

Geçen yılın aralık ayında Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad hâlihazırda sığınmacı olarak Rusya'da bulunuyor. Şam'daki bir mahkeme geçtiğimiz günlerde Esad'ın yargılanmak üzere yakalanmasını talep etti.

Esad'ın en önemli destekçilerinden olan Rusya, aralarında Şara'nın yönettiği Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da bulunduğu silahlı muhalif gruplara karşı yıllar süren hava saldırıları düzenlemişti.

Şara göreve geldiğinden bu yana Suriye'nin dış ilişkilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor.