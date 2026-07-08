Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye'ye teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, son bir buçuk yıldır ülkenin birliğini yeniden tesis etmek ve kalkınma ile ekonomi alanlarında doğru bir rotaya oturtmak için çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecine odaklandıklarını kaydeden Şara, “Başkanın (Trump) da ifade ettiği gibi, ülkenin birliğini sağlama ve onu kalkınma ile ekonomi açısından doğru bir yola koyma konusunda büyük bir başarı elde ettik." dedi.

Şara, Türkiye ve Körfez ülkelerinin Suriye'ye verdiği desteğe de teşekkür ederek, "Suriye halkı, bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettardır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Suriye halkına ilişkin değerlendirmelerine de değinen Şara, Suriyelilerin ABD Başkanı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki “tarihi kararını” takdir ettiğini vurguladı.

Suriye'nin yeni dönemde istikrar, kalkınma ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğini belirten Şara, ülkenin geleceğini inşa etmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.