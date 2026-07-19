Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan üst düzey atamalar
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, istihbarat ve güvenlik kurumlarında atamalar gerçekleştirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı bu görevine ek olarak Milli Güvenlik Ofisi Müdürlüğüne atadı.
Şara, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Selame'yi Milli Güvenlik Ofisi Müdür Yardımcılığına getirirken, Selame'nin yerine Abdulkadir Tahhan'ı Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görevlendirdi.
Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı karar kapsamında Mülhem Şintut da İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcılığına atandı.