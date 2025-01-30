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Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu değiştirildi

Suriye'de başlayan yeni dönem, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın logosuna da yansıdı. İki yıldızlı kartal figürü, 3 yıldızlı kartala dönüştü. Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu değiştirildi
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Suriye'de Beşar Esad sonrası başlayan yeni dönemde değişim, resmi kurumların logolarına yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, logosunu değiştirerek ülke bayrağına yansıyan 3 yıldız ve renkler kullanıldı.

Ulusal logo, kimlik ve resmi belgeleri yenileyen 50 kişilik ekibin başındaki Muhammed Selvaye, basına yaptığı açıklamada "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.

Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Basına yansıyan bilgilere göre projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.

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