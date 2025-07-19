Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Dürzi toplumu ile Bedevi aşiretleri arasında süregelen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla özel bir gücün sahaya konuşlandırılacağı bildirildi.

Açıklamada, istikrarı sağlamak üzere sadece güvenlik değil, aynı zamanda siyasi önlemlerin de eş zamanlı olarak devreye alınacağı ifade edildi. Şam yönetiminin bölgedeki ihtilafları çözmeyi ve toplumlar arası barışı yeniden tesis etmeyi hedeflediği kaydedildi.