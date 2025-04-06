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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın, Suudi Arabistan'ın ardından önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. BAE, eş-Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

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