Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın, Suudi Arabistan'ın ardından önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. BAE, eş-Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
Dünya