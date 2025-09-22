  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye Devlet Başkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Takip Et

Suriye Devlet Başkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldiği ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye Devlet Başkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Takip Et

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Ahmed Hasan Şeybani de hazır bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD’lilerin bulunması için yapılan çalışmaların, bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını açıkladı.

Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil
Guterres: Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil
Polonya: Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var
Polonya: Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var
Fransa, Filistin'i tanıdığını açıkladı
Fransa, Filistin'i tanıdığını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecek
Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek
Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek
Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı
Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı