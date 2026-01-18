Şara, ABD Temsilcisi Barack'la görüşmesinde "Suriye'nin birliğine" vurgu yaptı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şara'nın başkent Şam'da Barrack'ı kabul ettiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine bağlılığını vurguladı ve mevcut aşamada diyaloğun öneminin altını çizdi.

Şara, Suriye'nin tüm Suriyelilerin katılımıyla yeniden inşa edilmesinin ve terörle mücadelede çabaların koordinasyonunun sürdürülmesinin gerektiğini teyit etti.

Görüşmede ayrıca Suriye ve ABD arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yolları ile son bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Barrack dün terörist elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü

Barrack, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirmiş ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katılmıştı. Toplantıda ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin de yer aldığı belirtilmişti.