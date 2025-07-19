Suriye Devlet Başkanı Şara'dan ateşkesin ardından ilk açıklama: Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye’nin Süveyda bölgesinde gerilim tırmandı. Dürzilerle yaşanan çatışmaları bahane eden İsrail, bölgedeki istikrarı sarsmak amacıyla Şam’a art arda saldırılar düzenledi.

Gazze’den sonra hedefini Suriye’ye çeviren İsrail’in bu saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, güvenlik güçleri Süveyda’dan geçici olarak çekildi.

İlk açıklamasını yaptı

Dürziler ile Arap aşiretler arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye geri dönme kararı aldığı bildirildi. Son olarak, bölgede kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, sağlanan kapsamlı ateşkesin ardından ilk açıklamasını da yaptı.

"Türkiye'ye teşekkürlerimi sunarım"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilanının ardından "Bölgedeki aşiretlere teşekkürlerimi sunuyorum. Suriye ayrılıkçı projelerin sahası değildir. İsrail Süveyda'daki gerilimi tırmandırdı." açıklamasında bulundu.

Şara, ayrıca Ankara'nın barışa yönelik çabalarından ötürü "Türkiye'ye desteği için teşekkür ederim. Türkiye gibi cömert destek veren ülkelerin rolü göz ardı edilemez. Bölgedeki istikrar ve huzuru destekleyen çabaların merkezinde yer aldı." açıklamasında bulundu.

Şara'nın açıklamaları şöyle;

Süveyda’da yaşananlara müdahale edip ülkede güvenliği yeniden sağlamamıza yönelik uluslararası çağrılar var. Ülkenin güneyinin ve Şam’ın İsrail’in müdahalesi kapsamında bombalanması, gerilimi yeniden alevlendirdi.

ABD’nin Suriye’ye ve Suriye’nin birliğine verdiği destek için minnettarız. Aşiretlere kahramanca tutumları için teşekkür ediyor ve ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz. Bir azınlığın eylemleri nedeniyle tüm Dürzileri suçlamamalıyız.