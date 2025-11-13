Suriye Dışişleri Bakanı: Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz

  1. Ekonomim
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esan eş-Şeybani, "uzun süredir kapalı olan Londra Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını" duyurdu ve Suriye'nin uluslararası arenaya "özgür kimliğiyle" geri döndüğünü belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esan eş-Şeybani, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Londra'daki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Şeybani, "Esad rejiminin kimyasal silahlarının yol açtığı yıllardır süren izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor" dedi.

