Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün başkent Ankara'ya gelmesi beklenirken, Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de pazartesi günü Ankara'ya geleceğini söyledi. Reuters, haberinde, Şeybani'nin Ankara ziyaretinin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara'ya yapacağı ziyaret ile aynı gün olacağına dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bugün Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi beklenirken, Lavrov ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın bugün üçüncü yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Suriye'deki durumu da ele alması bekleniyor.