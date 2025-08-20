Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrailli heyetle Paris'te buluştu

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin Salı günü Paris'te, bir İsrail heyetiyle bir araya geldiği duyuruldu. İki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması ve Suriye'nin iç işlerine karışılmamasının ele alındığı belirtilen görüşmelere ABD'nin arabulucuk yaptığı vurgulandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriyeli yetkililer, "Bu görüşmeler ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştiriliyor ve Suriye'de güvenliği ve istikrârı artırmak, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak için yapılan diplomatik çabaların bir parçası" açıklamasında bulundu.

Suriye kaynakları, Dışişleri Bakanı'nın görüşmede 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasını gündeme getirdiğini kaydetti. Bu anlaşma, İsrail ve Suriye güçleri arasında çatışmasız bir bölge oluşturulmasını öngörüyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelmiş ancak bu görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştı.

Paris'teki görüşmenin sonuçlarına dair de Şam tarafından ayrıntılı bilgi verilmezken İsrail kanadı da söz konusu görüşme ile ilgili olarak kamuoyuna herhangi bir bilgi aktarmadı.

ABD'den görüşme ile ilgili açıklama

Haber ajansı Associated Press'e (AP) görüşmeleri doğrulayan üst düzey ABD'li bir yetkili de "ABD, İsrail ile komşuları arasında kalıcı istikrar ve barış getirecek her türlü çabayı desteklemeye devam ediyor" dedi. Yetkili, Başkan Donald Trump'ın "İsrail ve Suriye dahil refah içindeki bir Ortadoğu vizyonu" çerçevesinde bu desteği verdiğini söyledi.

Washington, haftalardır müttefiki İsrail ile Suriye ve Lübnan arasındaki çatışmaları sonlardırmak için girişimlerde bulunuyor.

İsrail, Kasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İran destekli Hizbullah milislerinin Lübnan'daki hedeflerine saldırmaya devam etmişti. İsrail ordusu ayrıca, Suriye'nin lideri Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Temmuz ayında, Suriye'nin güneyinde çoğunluğu Dürzi azınlığın yaşadığı Süveyda eyaletinde, farklı etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, ordunun da dahil olduğu bu çatışmalarda bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Dürzilere destek veren İsrail de çatışmalara müdahil olmuş ve başkent Şam'daki Suriye cumhurbaşkanlığı sarayı ile ordu karargâhına saldırı düzenlemişti.