Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: SDG düşman değil partner

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Mazlum Abdi ile cuma günü verdiği fotoğraf ile ilgili olarak "Bu bizim inandığımız Suriye" açıklamasında bulundu.

ABD, Şam ve Suriyeli Kürtleri temsil eden heyetler, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) için geldikleri Almanya'da cuma günü bir görüşme gerçekleştirmişti.

MSC sırasında Suriye konulu panele katılan Şeybani, o görüşme için, "Bu bizim vizyonumuzun bir parçası. Bu inandığımız, gelecekte göreceğimiz Suriye. SDG'yi düşmanımız olarak değil, partner olarak görüyoruz. (…) Bu nedenle onları Suriye hükümetinin bir parçası olarak görmeye istekliyiz" değerlendirmesini yaptı.

Şeybani, Ankara'nın SDG'ye yönelik tutumunun Şam'ın hareket kabiliyetine olumlu veya olumsuz etkisine dair DW Türkçe'den Muhammed Kafadar'ın sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınarak, "SDG, Suriye hükümetinin çıkarına dair bir mesele. Bu hem ABD hem Türkiye tarafından onaylandı. Bu politikadan çok memnunuz ve Suriye'nin geleceğinin garantisi olarak görüyoruz" dedi.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmacı olacağı duyurulan Suriye konulu panele katılmadı.

Böylece bu yıl MSC'de Türkiye'yi temsilen hiçbir konuşmacı yer almadı.

Geçen yıl Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şeybani ile Suriye konulu panelde konuşmuştu. Fidan bu yıl Münih'teki etkinliğe katılmadı.

CHP'li Salıcı: Suriye'de ibre pozitif

Konferansı yerinde izleyen CHP milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı da, Suriye'deki gelişmelere dair DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Salıcı, Türkiye sınırının güneyindeki gelişmelerin çözüm sürecine etkisine dair şunları dile getirdi:

"Ben olumlu etkileme potansiyelinden daha çok olumsuz etkileme ihtimali olduğu kanaatindeyim. Yani Suriye'de işler kötüye giderse, bir ara çok gerilimli bir ortam ortaya çıktı biliyorsunuz, son bir iki ay içinde. Ona benzer durumların ortaya çıktığı ortamda Türkiye'deki süreç negatif etkilidir. Suriye'nin Türkiye'yi pozitif etkileme potansiyelinden daha fazla enfekte etme potansiyeli var."