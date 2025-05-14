Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun Suudi Arabistan ayağında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Trump, Suriye’ye uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını resmen açıkladı. Karar, Şam’da büyük etki yaratırken, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar bu gelişmenin ardından katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti

Bakan al-Shar, alınan karardan dolayı sürece büyük katkı sağlayan başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Konuşmasında Suriye halkının ve diplomasisinin bu süreçte oynadığı role de dikkat çeken Bakan al-Shar, "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili açıklama yapmıştı

Öte yandan Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.