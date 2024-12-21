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Suriye geçici hükümetinin savunma bakanı belli oldu

Suriye’de geçici hükümet, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra’nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.

İHA
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Suriye geçici hükümetinin savunma bakanı belli oldu
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Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor.

Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra’nın savunma bakanı olarak atandığı bildirildi.

Ebu Kasra’nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

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