Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ila 5 yıl kadar bir süre var

Şara, geçiş döneminde cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından Syria TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ahmed Şara, "Suriye halkının çeşitli kesimlerinin katılımıyla ulusal konferans için bir hazırlık komitesi kurulacak ve konferansın sonunda anayasa bildirgesi yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ila 5 yıl kadar bir süre var." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin tek bir kişi tarafından yönetileceği görüşünün yanlış olduğunu ve yasalar çerçevesinde özgürlüklerin geniş kapsamlı olacağını vurgulayan Şara, Suriye'nin geleceğinin, kamu yararını gözeten yasal bir çerçevede faaliyet gösteren bir yürütme ve parlamentoyu içeren cumhuriyetçi bir sisteme dayanacağını vurguladı.

Şara, Suriyelilerin yarısının ülke dışında bulunduğunu ve birçok kayıt dışı doğum ve ölüm olduğunu hatırlatarak, seçim yapmanın zorluklarına dikkati çekti.

Ahmed Şara, "Suriye'nin bazı bölgeleri hala devletin kontrolü dışında, bu nedenle seçimlerin bir altyapıya ihtiyacı var." diye konuştu.

Suçluların peşindeyiz vurgusu

Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin, özellikle de önemli isimlerin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Şara, Beşşar Esed rejimini devirmek için 11 günde yürütülen savaşın, İdlib'de beş yıl süren, grupları birleştiren ve çeşitli güçleri bünyesinde barındıran hassas bir planlamanın sonucu olduğunu belirtti.

Şara, Esed rejiminin, devrim sürecinden haberdar olduğunu ve bu kapsamda harekete geçtiğini dile getirerek, "Bazıları, Gazze'deki sahnelerin, İdlib'de tekrarlanmaması için savaşı başlatmamamı tavsiye etti, buna rağmen başladık." dedi.

Reform yönünde atılacak ilk adımın, rejimi devirmek olduğunu ve bunu başardıklarını belirten Şara, Suriye'nin, yeniden ayağa kalkması için gerekli insan kaynağına ve birçok avantaja sahip olduklarını vurguladı.

Şara, çeşitli grupların katılımıyla bir "Kurtuluş Hükümeti" kurduklarını dile getirerek, Şam'a ulaştıklarında ise devlet kurumlarını korumak için hızla harekete geçtiklerini kaydetti.

Ahmed Şara, özgürlüğe kavuşmasının ardından geçen iki ay içerisinde Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğine hizmet edecek şekilde, toplumun çeşitli kesimleriyle ve yurt dışındaki gurbetçilerle bir araya gelerek görüşlerini dinlediklerini aktardı.

"Liyakat kriter olacak"

Suriye'yi kadro kotasından kurtarmaya çalıştığını da dile getiren Şara, bu konuda da "liyakatin kriter olacağına" dikkati çekti.

Şara, "Saldırganlığı önlemeye çalışan grupların büyük şehirlere ve kasabalara girme biçimi ve disiplini, iç barışı korudu ve herkese güven verdi. İç barış açısından güvenli bir limana ulaştık ve Suriye devleti, en azından tüm mezhepler için bir güvence teşkil ediyor." dedi.

Önceliklerinin, silahların kontrol altına alınarak devletin elinde toplanması olduğunun altını çizen Şara, herkesin Suriye'nin birliğine vurgu yaptığını ve herhangi bir parçasının bölünmesini reddettiğini söyledi.

Ahmed Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeler yapıldığını ancak fikir ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.

Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG (PKK/YPG) ile görüşmeler yapılıyor. SDG, silahın yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi, ancak bazı detaylarda fikir ayrılıkları bulunuyor." diye konuştu.

Suriye ordusunun sadakatinin daha önce belirli bir aileye ait olduğunu vurgulayan Şara, bugün tüm Suriyeliler için ulusal bir ordu oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Şara, "Rejimin devrilmesinden iki veya üç hafta sonra Batılı bir subayla görüşmemizde, subay diplomatik tavrı bir tarafa bırakarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: 'Savaş sürecini uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim. Burada, askeri bilimler açısından büyük bir akademi var ve biz bu akademide öğrenci olmalıyız.' Daha sonra göğsünden bir madalya çıkarıp bana hediye etti." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de ekonomiyi yeniden yapılandıracağız"

Ülke içinden ve dışından uzmanlarla geniş bir ekonomi ekibinin kurulduğunu aktaran Şara, bu ekibin, on yıllık bir ekonomik politika geliştirmek için çalıştığını kaydetti.

Şara, "Sistemin vatandaşı etkileyen birçok olumsuzluğu var. Suriye'de ekonomiyi yeniden yapılandıracağız ve yolsuzluktan kurtulacağız." dedi.

Ekonomik kurumların reforma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şara, "Suriye'de serbest piyasa ve yatırımın kolaylaştırılması birçok iş fırsatı sağlıyor. Uygun yatırım ortamı ve yasalar dahil bunun için gerekli bileşenlerinin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Eski rejim Suriye'yi captagonun en büyük üreticisi haline getirdi"

Şara, Esed rejiminin, Lübnan'daki iç savaşı körüklediğini ve iktidarı bölerek tüm tarafların kendisine ihtiyaç duymasını sağladığını belirterek, "Eski rejim, Suriye'yi captagonun en büyük üreticisi ve ihracatçısı haline getirdi." dedi.

Ahmed Şara, ayrıca devrik rejim döneminde İranlı milislerin varlığının, tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti.