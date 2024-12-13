Suriye halkı 14 yıllık çatışmanın ardından kalıcı barıştan yana umutlu

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada Suriye halkının 14 yıllık çatışmanın ardından kalıcı barışa umutlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada özellikle hayatlarını yeniden kurmak için yardıma ihtiyaç duyacak olan yerinden edilmiş kişiler için çok fazla belirsizlik ve zorluğun devam ettiği vurgulandı.

"Suriye halkının umutlanmak için bir sebebi var"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da, "14 yıl süren ihtilafın ardından nihayet Suriye halkının umutlanmak için bir sebebi var. Esad rejiminin 2011’den bu yana güvenilir bir siyasi sürecin içinde olmayı reddetmesi ve Rusya ve İran’ın insanlık dışı desteğine güvenmesi, kaçınılmaz bir şekilde çökmesine yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, iktidarın Suriyelilerin öncülüğünde kapsayıcı bir süreçle hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl yollardan devredilmesini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu geçiş dönemi süresince Suriye halkının, devlet kurumlarının muhafazasını, temel hizmetlerin sağlanmaya yeniden başlanmasını ve hassas durumdaki toplulukların korunmasını talep etme hakkı bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.