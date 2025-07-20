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Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu
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Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda çatışmalarının sona erdiğini duyurdu. 

Nureddin el-Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.

Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.

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