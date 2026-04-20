Suriye ile Irak arasındaki Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı 13 yıl sonra yeniden açıldı
Suriye ile Irak arasında bulunan ve 2013'ten bu yana kapalı olan Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, iki ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı resmi törenle yeniden hizmete açıldı.
AA
Açılış töreninde, Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi (ortada), konuşma yaparken ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet de beraberinde katıldı. Irak tarafını ise Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili (sol 4) başkanlığındaki heyet temsil etti.