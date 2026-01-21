Suriye, Irak sınırındaki Yarubiye Sınır Kapısı'nı terör örgütü SDG'den devralacak



Suriye hükümeti, Irak sınırındaki Yarubiye (Rabia) Sınır Kapısı'nın kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den devralacağını duyurdu. Irak basınında yer alan haberlere göre, Suriye Gümrük ve Limanlar Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş açıklamasında, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bu yana kapalı olan Yarubiye Sınır Kapısı'nın devralınması için prosedürlerin bugün başladığını belirtti. Alluş, stratejik öneme sahip bu kapının kısa süre içinde hizmete gireceğini ve bu konuda Irak tarafıyla "mükemmel bir iletişim" içerisinde olduklarını vurguladı. Alluş ayrıca, şu an için Irak ile Suriye arasında aktif olan tek noktanın, Irak tarafındaki Kaim Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Ebu Kemal Sınır Kapısı olduğu ve buradaki işleyişin normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.



Yerel kaynaklara göre, çatışmadan önce Suriye ve Irak arasındaki yıllık ticaret hacmi, iki sınır kapısından gıda, yakıt ve inşaat malzemelerinin de ulaştırılmasıyla 5 milyar doları aşıyordu. Ancak çatışmalar, yaptırımlar ve SDG'nin yıllarca süren kontrolü nedeniyle ticaret hacminde düşüş yaşandı. Ebu Kemal'den şu günde yaklaşık 500 tırın geçiş yaptığı ve buradaki ticaret faaliyetlerinden yılda tahmini 2-3 milyar dolar gelir sağlandığı düşünülüyor.