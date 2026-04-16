  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye, Irak’tan gelen akaryakıtın sevkiyatına başladı
Takip Et

Suriye, Irak’tan gelen akaryakıtın sevkiyatına başladı

Suriye, Irak'tan gelen akaryakıtın Banyas Limanı üzerinden sevkiyatına başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Suriye Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Ahmed Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’tan gelen ilk fuel-oil sevkiyatının Banyas Rafinerisi üzerinden taşınarak Banyas Limanı’na ulaştırıldığını ve buradan deniz yoluyla sevk edildiğini belirtti.

Suriye, Irak’tan gelen akaryakıtın sevkiyatına başladı - Resim : 1
Sevkiyatın nihai varış noktasına ilişkin olarak şirketin yalnızca transit rol üstlendiğine dikkat çeken Kabakçı, ihracatın son varış noktasını belirleme sorumluluğunun yük sahibi şirkete ait olduğunu sözlerine ekledi.