Suriye konulu Brüksel Konferansı'nda 9,6 milyar Euro hibe ve kredi taahhüdü

Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin geleceğine destek konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda toplam 9,6 milyar Euro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

AB'ye üye ülkeler, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren Suriye'nin geleceğine destek konulu 7. Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "2023 için 4,6 milyar Euro, 2024 için 1 milyar Euro ve üzeri olmak üzere toplam 5,6 milyar Euro'luk hibe taahhüdü oluşturduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

AB ve üye ülkelerin hibelere ek olarak taahhüt edilen 3,8 milyar Euro'luk miktarın yüzde 70'ini oluşturduğunu ifade eden Lenarcic, uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların 4 milyar Euro tutarında "tavizli şartlarla kredi" verdiklerini açıkladı.

Lenarcic, toplam 9,6 milyar Euro hibe ve kredi toplandığını aktararak, "Bunun uluslararası toplumun Suriye halkının yanında olduğunun somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.