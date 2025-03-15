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Suriye Lazkiye’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Suriye Lazkiye’de patlama: Ölü ve yaralılar var
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Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.  

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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