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Suriye Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Suriye Merkez Bankası Başkanlığı'na Meysa Sabrin getirildi. Ekonomi ve muhasebe alanında doktora sahibi olan Sabrin, 2018 yılından itibaren Suriye Merkez Bankası'nda farklı görevlerde bulunmuştu.

Haber Merkezi
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Suriye Merkez Bankası Başkanı belli oldu
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Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabrin'in getirildiği bildirildi. Ülkedeki Merkez Bankası'nın başına atanan Sabrin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

Daha önce de farklı pozisyonlarda görev aldı

Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankası'nı temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabrin, daha önce de Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı. Sabrin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.

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