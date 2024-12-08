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Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 8 Aralık tarihini, 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği gün olarak "Milli Bayram" ilan ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti
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Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından açıklama yaptı.

8 Aralık gününü 'Milli Bayram' ilan edildi

Açıklamada, "Suriye'nin katil (Beşşar) Esad rejiminden kurtarılmasından dolayı Suriye halkını tebrik ediyoruz. 8 Aralık tarihini 'Milli Bayram' olarak ilan ediyoruz. Bugün; şehitlerin, kurbanların, tutukluların, yerinden edilenlerin ve mazlumların zafer günü." ifadeleri kullanıldı.

SMDK'nin iktidarın tam yetkili bir geçiş yönetimine devredilmesi sürecinin tamamlanması için çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Koalisyon'un yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

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