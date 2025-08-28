  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Şam'ı hedef aldı! Suriye ordusu İsrail’in hava saldırısında kayıplar yaşadı
Takip Et

İsrail, Şam'ı hedef aldı! Suriye ordusu İsrail’in hava saldırısında kayıplar yaşadı

Şam’ın güneyindeki Küsve bölgesinde bulunan Mani Dağı, İsrail’in hava saldırısı ve indirme operasyonuna hedef oldu; Suriye ordusundan can kayıpları yaşandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Şam'ı hedef aldı! Suriye ordusu İsrail’in hava saldırısında kayıplar yaşadı
Takip Et

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye haberine göre, gece saatlerinde Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu.

Şam’ın güneyinde İsrail saldırısı: Can kayıpları ve tahribat bildirildi

Cihazlara müdahale edilmeye çalışıldığı sırada bölgenin İsrail tarafından hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtilen haberde, "Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor." denildi.

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla devam ettiği ifade edilen haberde, "Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı." denildi.

Gece saatlerinde, İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları düzenlediği, ardından henüz detayları bilinmeyen bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Tarihte bugün: 28 AğustosTarihte bugün: 28 AğustosEkonomi

 

Dünya
Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez’i görevden aldı
Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez’i görevden aldı
Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı
Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı
Etna Yanardağı’nda patlama ve lav akışı devam ediyor
Etna Yanardağı’nda patlama ve lav akışı devam ediyor
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı
Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı
Trump'a güvenmek ve sonuçları...
Trump'a güvenmek ve sonuçları...