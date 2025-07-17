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Suriye ordusu, Süveyda kentinden tamamıyla çekildi

Suriye ordusunun Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği, kent merkezinin tamamıyla Dürzi grupların kontrolüne girdiği ifade edildi.

Haber Merkezi
AA
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Suriye ordusu, Süveyda kentinden tamamıyla çekildi
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Suriye ordusunun, 5 gündür çatışmaların yaşandığı Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği bildirildi.

AA'nın askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye ordusunun Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği, kent merkezinin tamamıyla Dürzi grupların kontrolüne girdiği aktarıldı.

Suriye'deki geçici yönetim ile Süveyda ilindeki yerel gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla kentte ateşkes sağlanmıştı.

Suriye'nin geçiş hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Ahmed Şara, yaptığı açıklamada, "Süveyda’da güvenliği sağlama sorumluluğunu bazı yerel gruplara ve dini şeyhlere vermeye karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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