Suriye ordusu Tişrin Barajı’nın kontrolü için harekete geçti

Suriye ordusu, Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’na yöneldi.

Terör örgütü YPG unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.

Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.