Suriye Ordusu’ndan PKK/YPG’ye karşı operasyon hamlesi

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor. Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahalleleri "Kapalı askeri bölge" ilan edildi. Sivillerin ise yerleşim yerlerini tahliye etmeleri istendi. Suriye ordusu, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye'deki tüm SDG mevzileri meşru hedeftir" açıklaması yaptı.

Suriye: Sınırlı askeri operasyon başlatılacak

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağını duyurdu. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tahliye için binlerce sivil harekete geçti

Sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti. Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre SDG güçleri, bölgeyi terk etmeye çalışıp insani yardım koridoruna ulaşmaya çalışan bölge sakinlerini durdurmaya çalıştı. Bu yardım koridorlarının bölgedeki sivillerin SDG saldırılarına karşı güvenli tahliyesi için oluşturulduğu bildiriliyor. Suriyeli yetkililer sabah saatlerinden bu yana en az 850 sivilin bölgeden tahliye edildiğini ve bölgedeki insani koşulların kötüleştiğini söyledi.

AFP: Suriye ordusu SDG mevzilerini bombalamaya başladı

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi. Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.

Suriye'deki olayların arka planı

PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG unsurları, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna sistematik bir şekilde saldırılar zinciri başlattı. SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra, Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Şehir merkezindeki konutlar, hastaneler ve okulların da hedef alındığı bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hedef alarak karşılık verdi.

SDG neden saldırıya geçti?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulundu. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı. Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam ederek Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet göstermeye devam etti. Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını ortaya koydu. Tüm bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi.