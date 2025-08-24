  1. Ekonomim
Suriye yönetimi iç savaş boyunca ciddi değer kaybeden parasını yeni banknotlarla değiştirmeye hazırlanıyor. Siyasete olan güveni artırması hedeflenen seçimlerin ise 3 kentte yapılmayacağı ilan edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye, paradan iki sıfır atıyor: Yeni banknotlar basılacak
Suriye 14 yıl süren iç savaşta ciddi şekilde değer kaybeden para birimine yeniden güven kazandırmak amacıyla yeni banknotlar çıkararak paradan iki sıfır atmaya hazırlanıyor.

Yeni para biriminin ne zaman tedavüle gireceği henüz değerlendirme aşamasında.

Savaşla birlikte Suriye parası dramatik biçimde değer kaybederken, aileler, haftalık market alışverişlerini genellikle içinde en az yarım kilo ağırlığında 5 bin liralık banknot bulunan siyah plastik torbalarla ödüyor. Şu anda 5 bin liralık banknot, tedavüldeki en büyük kupür konumunda.

Reuters'a bilgi veren Suriyeli iki banka yöneticisi ve konuya dair bilgi sahibi üçüncü Suriyeli kaynak, yeni banknotların basılması için Rusya'nın devlete ait matbaası Goznak ile anlaşmaya varıldığını aktardı. Devrik lider Beşar Esad döneminde de Suriye parasını Rus matbaası basıyordu.

Yeni banknotlar aynı zamanda Esad döneminden simgesel bir kopuş anlamına gelecek: Halihazırda mevcut mor 2 bin liralık banknotta Beşar Esad'ın, yeşil bin liralık banknotta ise babası Hafız Esad'ın yüzleri yer alıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yeni paranın yürürlüğe girebilmesi için Meclis onayı gerekip gerekmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Suriye, Eylül ayında yeni parlamentoyu oluşturmak üzere Esad sonrası dönemin ilk seçimlerini yapmaya hazırlanıyor.

Suriye'de 3 ilde sandık kurulmayacak

Suriye'de 15-20 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyurulan parlamento seçimlerine, geçen ay Dürzi savaşçılar ile Sünni Bedeviler arasında kanlı çatışmalara sahne olan Süveyda ilinden seçmenlerin katılamayacağı açıklandı.

Toprak ve diğer kaynakların paylaşımı nedeniyle yıllardır gerilim yaşayan Dürziler ve Bedeviler arasında geçen ay meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi. Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin Bedevilerin yanında çatışmalara dahil olması, İsrail'in Suriye ordusuna yönelik hava saldırılarını tetiklemişti.

Suriye'nin geçici yönetim ayrıca, kuzeydeki Haseke ve Rakka kentlerinde de sandık kurulmayacağını, seçimlerin yalnızca Şam yönetiminin tam kontrolündeki bölgelerde düzenleneceğini bildirdi. Bu iki kent Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunuyor.

Omurgasını Kürt savaşçıların oluşturduğu SDG ve Şam yönetimi arasında, bu yapı ve kontrolündeki bölgelerin merkezi hükümete entegrasyonu hedefiyle Mart ayında başlayan müzakerelerin tıkandığı belirtiliyor.

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Newar Necme, Suriye'nin devlet ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından kurulacak yeni parlamentoda bu üç ile ayrılan koltukların boş kalacağını ve "koşullar uygun olduğunda" seçimlerin buralarda da gerçekleştirileceğini söyledi.

