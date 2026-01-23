Suriye, Rakka’daki Aktan Hapishanesi’ni YPG/SDG’den teslim aldı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde bulunan Aktan Hapishanesi’nin, terör örgütü YPG/SDG’nin elinden alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Cezaevleri ve Islah İdaresi ekiplerinin hapishaneyi teslim alarak çalışmalarına başladığı belirtildi.

Yetkililer, içeride tutulan tüm kişilerin dosyalarının detaylı şekilde incelendiğini ve yasal prosedürlerin eksiksiz uygulanmasının sağlandığını açıkladı. Ayrıca, hapishanenin güvenliğinin korunması ve içerideki güvenlik durumunun denetlenmesi amacıyla Terörle Mücadele Dairesi ve ilgili diğer birimlerden özel ekipler görevlendirildi.

Bakanlık, açıklamasında insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine tam bağlılık mesajı verirken, hapishanelerdeki gelişmelerin güvenlik ve istikrarı artıracak şekilde takip edildiğini vurguladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti de, Rakka’daki Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarının Ayn el-Arab’a sevk edilmeye başlandığını bildirdi. Sevk sürecinin yaklaşık 800 kişiyi kapsadığı ve bu adımın bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı, idari ve güvenlik yetkilerini barışçıl biçimde devretmeyi amaçladığı ifade edildi.

Rakka’da sivillere yönelik terör eylemleri

Suriye İnsan Hakları Ağı ise YPG/SDG’nin 18 Ocak’ta Rakka’da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, terör örgütünün saldırılarında 3’ü çocuk olmak üzere 22 sivil hayatını kaybetti. Ölen sivillerin yarısından fazlasının, örgüte bağlı keskin nişancılar tarafından hedef alındığı bildirildi.

Bu saldırılar ulusal ve uluslararası düzeyde kınanırken, Suriye makamları ve ilgili kuruluşlara bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi, sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Suriye ordusunun operasyonları sayesinde, yerel halk ve aşiretlerin desteğiyle Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka, YPG/SDG’nin kontrolünden kurtarılmıştı.