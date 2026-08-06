Suriye Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Suriye'nin başkenti Şam’da bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.
Bölgedeki AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı, yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.