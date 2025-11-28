Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra: Esad rejiminin devrildiği operasyonda 434 kişi hayatını kaybetti

ABD merkezli X platformunda yapılan paylaşımda Ebu Kasra, 11 gün süren operasyon sırasında 434 savaşçılarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine şükranlarını sunan Kasra, "Şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bugün Suriyeliler yaşama, konuşma ve ülkeyi yeniden inşa etme hakkına sahip. Özgür Suriyeliler seslerini yükseltsin ve bu zaferin hikayesini anlatsın." ifadelerini kaydetti.

Düşman Caydırma Operasyonu

Suriye’de güç dengelerini kökten değiştiren “Düşmanı Caydırma Operasyonu”, 27 Kasım 2024’te Esad rejimine karşı başlatılmış ve kısa sürede ülkenin siyasi yapısını sarsan bir sürece dönüşmüştü. Operasyonun üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, çatışmaların bilançosu ve etkileri hala gündemdeki yerini koruyor. Operasyon, muhalif grupların farklı cephelerde eş zamanlı ilerleyişiyle başlamış, kısa sürede rejimin savunma hatlarını çökertmişti. Bu süreç, Suriye’nin uzun yıllardır süren çatışma ortamında yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırladı.