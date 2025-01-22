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Suriye Savunma Bakanı Kasra’dan PKK/YPG’ye uyarı: Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’yi uyararak, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız" dedi.

AA
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Suriye Savunma Bakanı Kasra’dan PKK/YPG’ye uyarı: Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız
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Suriye’deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’yi uyardı.

Kasra, terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız. Bize petrol teklif ettiler ama biz petrol istemiyoruz, kurumları ve sınırları istiyoruz" dedi.

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