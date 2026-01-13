Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG unsurlarını uyaran Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün işgal bölgesini askeri alan ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG'ye bağlı teröristlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi talep edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ordu, pazartesi günü YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi

"Sert karşılık verilecek"

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini duyurmuştu.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı kaydedilmişti.

Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor” açıklamasını yapmıştı.

YPG/SDG’nin tahkimatı gerilimi artırdı

Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu belirtilmişti.

Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” denilmişti.

Halep'te mayın tuzakları temizleniyor

Suriye’nin Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlenmesiyle, çatışmalar nedeniyle bölgeden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı.

Eşrefiye Mahallesi’nde güvenliğin sağlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri yeniden yerleşim alanlarına girerken, Şeyh Maksud’ta devam eden güvenlik çalışmaları nedeniyle dönüşlere henüz izin verilmedi.

Yetkililer, Şeyh Maksud’ta mayın ve el yapımı patlayıcı riskinin devam ettiğini, bu nedenle kapsamlı arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının çok sayıda evi silah ve mühimmat deposu olarak kullandığı, açılan tünellerle binalar arasında bağlantılar kurduğu tespit edildi. Okul ve sağlık merkezi gibi sivil alanlarda da silahlar ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Güvenlik birimleri, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şeyh Maksud’ta da kontrollü şekilde sivil dönüşlerinin başlatılacağını açıkladı.

Bölgedeki önceliğin, patlayıcı riskinin tamamen ortadan kaldırılması ve yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi olduğu vurgulandı.