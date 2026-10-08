Suriye sınırında ağır bilanço: İsrail’den 453 kara ihlali
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), İsrail ordusunun Aralık 2024’ten bu yana Suriye topraklarında gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilançoyu yayımladı. Raporda, İsrail güçlerinin 453 kez kara ihlali yaptığı, yüzlerce hava saldırısı düzenlediği ve bu süreçte 69 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından hazırlanan rapora göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile Ekim 2026 arasındaki dönemde Suriye sınırları içerisinde 453 defa kara ihlaline imza attı. İsrail birliklerinin kara operasyonlarını ağırlıklı olarak Kuneytra ve Dera vilayetlerinde yoğunlaştırdığı belirtildi. Bununla birlikte başkent Şam, Hama, Lazkiye, Humus, Tartus, Suveyda ve İdlib kentlerine yönelik yüzlerce hava harekatı icra edildiği aktarıldı.
Alıkonulan kişilerden bazılarının akıbeti belirsiz
Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından toplam 162 kişinin alıkonulduğu kaydedildi. Bu kişilerden 127'si ilerleyen süreçte serbest bırakılırken, geriye kalan 35 kişinin akıbetinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.
Sivil konutlar ve doğal alanlar hedef alındı
Raporda yer alan detaylara göre İsrail askerleri, Kuneytra kırsalındaki Hamidiye köyüne girerek en az 15 sivil konutun yıkımını gerçekleştirdi. Öte yandan Ekim 2025 tarihlerinde Kuneytra’nın kuzey bölgesinde bulunan Cebata el-Haşeb Doğal Koruma Alanı’nda geniş çaplı tahribat meydana getirildiği bildirildi.
Mera alanlarına içeriği bilinmeyen madde püskürtüldü
SNHR, Ocak 2026 sonlarında Kuneytra sınırlarındaki mera arazilerine içeriği henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddenin püskürtüldüğünü kaydetti. Ayrıca Ekim 2026 başı itibarıyla "Sofa 53 Hattı" olarak adlandırılan bölgede, El-Uşe köyünün batı kısımları ile Er-Refid beldesi çevresinde arazi tahribat çalışmalarına yeniden başlandığı rapora yansıdı.