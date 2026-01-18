Suriye: Süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacak
Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü YPG/SYD’nin devlet kurumlarına tam entegrasyonuna ilişkin görüşmeler hakkında kritik bir açıklama yapılacağını duyurdu.
Enformasyon Bakanı Hamza Musa, Suriye resmi ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.
Musa, yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve terör örgütü YPG/SYD'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini ifade etti.