Suriye, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus’un Tedmür (Palmira) çölünde geçen hafta yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybeden Suriyeli ve ABD’li güvenlik personeli için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

"DEAŞ’a güvenli alan yok"

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu trajik kayıp, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca DEAŞ’ın Suriye topraklarında güvenli hiçbir alan bulamayacağına dikkat çekildi.

Bölgesel güvenlik çağrısı

Suriye ordusunun, DEAŞ tehdidi altındaki tüm bölgelerde operasyonlarını artıracağı belirtilen açıklamada, ABD ve uluslararası koalisyon güçleri sivillerin korunması ve bölgede güvenliğin yeniden sağlanması için işbirliğine davet edildi.

13 Aralık’ta Humus’un bazı bölgelerinde asayiş devriyesi yapan Suriye ve ABD askerleri silahlı saldırıya uğramıştı. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasına göre, tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin saldırısı sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirmiş, 3 asker de yaralanmıştı. Saldırgan, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.