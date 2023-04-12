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Suriye, Tunus’ta yeniden büyükelçilik açıyor

Suriye'nin, Tunus’ta yeniden büyükelçilik açma kararı aldığı bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Şam’da yeni büyükelçilik atamasını hızlıca onaylamasının ardından Suriye de Tunus’ta yeniden büyükelçilik açacağını duyurdu.

Tunus, 2012 yılının şubat ayında Suriye’yi tanımama kararı almış, daha sonra dönemin Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, 2012 yılında Suriye'nin Tunus Büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı. İki ülke arasındaki kopan iletişim Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in ilişkileri güçlendirme kararı ile yeniden tesis ediliyor.

 

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