  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye ve İsrail, Paris'te görüştü
Takip Et

Suriye ve İsrail, Paris'te görüştü

Suriye ve İsrail’in Paris’teki görüşmelerinde, güney Suriye’deki gerginliği azaltma ve iç işlere müdahale etmeme konuları ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye ve İsrail, Paris'te görüştü
Takip Et

Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan el-Şibani, Salı günü Paris'te İsrail heyetiyle bir araya geldi. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, görüşmelerde bölgesel istikrar, özellikle güney Suriye’deki çatışmaların azaltılması ve Suriye’nin iç işlerine dış müdahalelerin engellenmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. ABD’nin arabuluculuk yaptığı diplomatik temaslar, taraflar arasındaki tansiyonun düşürülmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Jackson Hole mesajları piyasaları yine etkileyecekJackson Hole mesajları piyasaları yine etkileyecekEkonomi

 

Türk ve Çin çeliği Ukrayna pazarı için yarışıyorTürk ve Çin çeliği Ukrayna pazarı için yarışıyorEkonomi

 

 

Dünya
Beyaz Saray: Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyecek
Beyaz Saray: Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyecek
Kuzey Kore’ye silah gönderen Çinliye 8 yıl hapis
Kuzey Kore’ye silah gönderen Çinliye 8 yıl hapis
Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Yolcular o anları kaydetti
Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Yolcular o anları kaydetti
Zambiya ve Katar'dan 19 milyar dolarlık anlaşma
Zambiya ve Katar'dan 19 milyar dolarlık anlaşma
Uranüs'ün etrafında yeni bir uydu görüntülendi
Uranüs'ün etrafında yeni bir uydu görüntülendi
Trump: Putin anlaşma yapmak istemiyor olabilir
Trump: Putin anlaşma yapmak istemiyor olabilir