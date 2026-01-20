Suriye yönetimi ile SDG anlaştı: Mazlum Abdi iki makam için isim önerecek

Suriye Cumhurbaşkanlığından, Haseke'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "SDG'ye, bölgelerin pratik entegrasyonu için ayrıntılı bir plan geliştirmek üzere 4 gün süre verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Tüm SDG askeri ve güvenlik güçleri Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilecek." ve "Sivil kurumlar Suriye hükümetinin yapısına entegre edilecek." denildi.

Anlaşmanın bugün saat 20.00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.