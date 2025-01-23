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Suriye'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye Halep'in Münbiç ilçesi güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

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