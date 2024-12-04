Suriye'de gerilim tırmanıyor! ABD'den açıklama: Türkiye ile temas halindeyiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı güçler, Suriye'de Esed güçlerini hedef alan operasyon gerçekleştirdi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısındaki olayları izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz" dedi.

Silahlar başarıyla imha edildi

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, Fırat Askeri Destek Bölgesi yakınlarında ABD ve Koalisyon Kuvvetleri'ne açık ve yakın tehdit oluşturan üç adet Çok Namlulu Roketatar, bir adet T-64 tankı, bir adet zırhlı personel taşıyıcı ve havan toplarını içeren çeşitli silah sistemlerini başarıyla imha etti" ifadeleri yer aldı.

"Durum yakından izlenmeye devam edecek"

Yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun, Suriye'nin kuzeybatısındaki son günlerdeki gelişmelerle bir bağlantısı olmadığı ancak durumun yakından izlenmeye devam edileceği belirtildi. Ayrıca, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmemiştir. ABD ve Koalisyon güçleri, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya devam edecektir" denildi.

Pentagon: Hedef rejim güçleriydi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaptıkları hava saldırısında Esad güçlerini hedef aldıklarını doğruladı. ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye rejimine ait bazı hedefleri vurduğu haberlerini doğrulayan Ryder, bu saldırıların bölgedeki Amerikan askerlerini korumak amacıyla yapıldığını belirtti. Ryder, rejim güçlerine ait bir T-64 tankı ve roket bataryalarının etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bu saldırıların terör örgütü PKK/YPG/SDG'ye destek amacı taşımadığını iddia etti. Ryder, SDG'ye sadece IŞİD'le mücadele etmesi için yardım sağladıklarını öne sürdü.

"Türkiye ile temas halindeyiz"

Ryder, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında irtibat halinde olduklarını da ifade etti. Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısındaki olayları izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz." dedi. Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Ryder, bölgedeki tarafların durumsal farkındalığa sahip olmalarının önemli olduğunu belirtti.