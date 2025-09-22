Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek

Komisyonun ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, seçim tarihinin Hicri takvime göre 13 Rebiü'l-Ahir 1447, Miladi takvime göre de 5 Ekim 2025 olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararnameyle, Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu.

İç savaş sonrası suriye’de seçim sistemi değişti

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılıyor.