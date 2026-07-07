Suriye'de Macron'un konakladığı otelinin yakınında patlama: 18 kişi yaralandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye’nin başkenti Şam’daki ziyaretleri esnasında Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldi.

Suriye resmi ajansı SANA, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Şam'da Turizm Bakanlığı yakınlarında iki patlama meydana geldiğini ve aralarında 4 polis memurunun da bulunduğu 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Macron ve Şara görüşüyordu

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.

Olay yerinden ilk görüntü:

Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı saldırı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

Macron, Esad sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk Batı Avrupalı lider oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de yeni yönetimin iktidara gelmesinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Batı Avrupalı devlet başkanı olarak pazartesi günü Suriye’ye gitti.

Suriye’nin devlet haber ajansı SANA, Macron’un bölgesel güvenliğin yanı sıra iş ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere bir iş heyetiyle birlikte ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Şam Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Asaad al-Shibani tarafından karşılandı.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa’nın Suriye halkına bağlılığını ifade etmek için geldim. Egemen, çeşitliliği içinde birleşmiş ve komşularıyla barış içinde bir Suriye için. Birlikte istikrar ve barış için yeni bir sayfa açalım" dedi.

Macron, Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. İki liderin daha sonra Ankara’daki NATO zirvesine katılmak üzere yola çıkması bekleniyor.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada Fransa’nın, 2011 Arap Baharı’ndan bu yana dile getirilen beklentiler doğrultusunda "yeni bir Suriye’nin inşasına katkı sunabilecek" herkesi desteklediği belirtildi. Arap Baharı, Orta Doğu genelinde siyasi değişim ve reform talebiyle gerçekleşen yaygın ayaklanmalar dönemini ifade ediyor.

Ahmed eş-Şara, pazartesi günü Fransız kanalı BFMTV’de yayımlanan röportajında, Esad sonrası geçiş sürecinde Fransa’nın "yapıcı rolünü" övdü.

Eş-Şara, "Macron, Suriye’de bizimle temas kurmaya çalıştı ve geçiş sürecinin her adımını ve aşamasını takip etti" dedi ve Fransız mevkidaşının Şam’a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Macron’un ofisine göre Fransa Cumhurbaşkanı’nın temasları salı günü boyunca sürecek. Programın Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle görüşmeyle başlaması planlanıyor ancak ayrıntı paylaşılmadı. Macron daha sonra eş-Şara ile bir araya gelecek, ardından ekonomik görüşmeler yapılacak ve mutabakat zabıtları imzalanacak. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macron, Mayıs 2025’te Ahmed eş-Şara'yı Paris’te ağırlamış ve Avrupalı ve ABD’li liderlere Şam’a yönelik uzun süredir uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı. Bu yaptırımların büyük bölümü daha sonra kaldırıldı.