  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'de Noel kutlamaları kapsamında karnaval düzenlendi
Takip Et

Suriye'de Noel kutlamaları kapsamında karnaval düzenlendi

Suriye’nin başkenti Şam’da, Noel kutlamaları kapsamında Zeytun Kilisesi olarak da bilinen Meryem Ana’nın Ölümü Katedrali öncülüğünde bir Noel karnavalı düzenlendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'de Noel kutlamaları kapsamında karnaval düzenlendi
Takip Et

Eski Şam’daki Zeytun Mahallesi’nden başlayan karnaval, Bab Tuma Meydanı’na kadar sürdü. Etkinlik, Zeytun İzci Grubu tarafından organize edilirken, korteje çok sayıda izci, din adamı ve vatandaş katıldı.  Suriye'de Noel kutlamaları kapsamında karnaval düzenlendi - Resim : 1

Renkli süslemeler, müzik ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen karnaval, Eski Şam sokaklarında bayram havası oluşturdu.