Suriye'de Noel kutlamaları kapsamında karnaval düzenlendi
Suriye’nin başkenti Şam’da, Noel kutlamaları kapsamında Zeytun Kilisesi olarak da bilinen Meryem Ana’nın Ölümü Katedrali öncülüğünde bir Noel karnavalı düzenlendi.
Eski Şam’daki Zeytun Mahallesi’nden başlayan karnaval, Bab Tuma Meydanı’na kadar sürdü. Etkinlik, Zeytun İzci Grubu tarafından organize edilirken, korteje çok sayıda izci, din adamı ve vatandaş katıldı.
Renkli süslemeler, müzik ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen karnaval, Eski Şam sokaklarında bayram havası oluşturdu.