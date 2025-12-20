Suriye’de Papa’nın hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Şam Enformasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Bab Kisan bölgesindeki Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'ndeki Aziz Paul heykelinin önceki gün çalındığı belirtildi.

Bakırdan yapılan heykelin 1999 yılında Papa 2’nci John Paul tarafından kiliseye hediye edildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Heykeli çalan kişilerin motivasyonun, heykelin bakırdan yapılmış olması nedeniyle maddi değeri için olduğu aktarıldı.