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Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'tan itibaren başlayacak

Suriye Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla başvuru sırasına göre yeniden başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'tan itibaren başlayacak
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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

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