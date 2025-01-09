Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak'tan itibaren başlayacak
Suriye Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla başvuru sırasına göre yeniden başlayacağını açıkladı.
AA
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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.
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