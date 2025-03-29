Suriye'de Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam yönetiminin ilgili kurumu, ülkede pazar günü ramazan ayının son orucunun tutulacağını açıkladı. Kurum, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi olacağını belirtti.

Ramazan ayının son orucu 31 Mart Pazar günü tutulacak

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, hilalin görülmesiyle birlikte Ramazan ayının sona ereceği ve bayramın pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Açıklamada, bayram boyunca halkın dini vecibelerini yerine getirebilmesi ve kutlamaları huzur içinde geçirebilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.

Suriye'de pazarlarda hareketlilik yaşanıyor

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte Suriye'nin çeşitli kentlerinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanırken, halk bayram öncesi alışverişlerini tamamlamaya başladı. Ayrıca camilerde bayram namazı için hazırlıkların sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.