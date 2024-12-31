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Suriye'de Savunma Bakanlığı'na Murhef Ebu Kasra atandı

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'de Savunma Bakanlığı'na Murhef Ebu Kasra atandı
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Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığına Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Ebu Kasra, Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan!

Heyet Tahrir Şam'da da daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.

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